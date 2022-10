Ultime Notizie – Incidente sul lavoro | operaio morto in cantiere sisma ad Arquata

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)suloggi. Unaddel Tronto in unper la messa in sicurezza di una strada, necessaria anche ai fini della ricostruzione di alcune abitazioni danneggiate dal. “E’ un nuovo severo richiamo all’esigenza di garantire e mantenere i più elevati standard di sicurezza sul” ha detto oggi il Commissario Straordinario per la Ricostruzione post2016, Giovanni Legnini. “Questa tragedia – ha proseguito il Commissario – sollecita un maggiore e rinnovato impegno su questa esigenza prioritaria da parte di tutti i soggetti, dalle imprese alle istituzioni, ed in particolare nei territori colpiti daldel 2016, dove oggi si contano migliaia di cantieri, tra quelli ...

Leanalisi di mercato, nel mentre, confermano che Windows 11 continua a diffondersi lentamente .Il volantino Sconti Epici disponibile da Trony sta per arrivare alle sueore di validità, data la conclusione fissata al 14 ottobre. Anticipando tale giornata, vediamo una delle offerte migliori dell'iniziativa promozionale: uno smart TV Samsung Neo QLED 8K del 2022 ...A questo punto — dopo aver provato a calmare le acque negli ultimi giorni — tocca al Tesoro decidere come procedere. Non è escluso l’avvio di una battaglia legale con pochi precedenti. Tant’è vero che ..."Se ancora sono in funzione credo che sarebbe un errore spegnere le centrali nucleari e passare al carbone". Greta Thunberg entra a gamba tesa nel dibattito sulle centrali nucleari in corso in ...