Ultime Notizie – Guerra Ucraina | Russia arruola senzatetto e poveri

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Le autorità dellastarebbero mobilitando uomini dei gruppi più vulnerabili, presi nei centri di associazioni caritatevoli o negli ostelli dove vivono i migranti, per mandarli al fronte nellacontro l’. Lo scrive il sito Mediazone, rilanciato da Moscow Times. L’associazione “Cibo non bombe” che offre pasti ai senza tetto di Mosca, ha denunciato che decine di persone senza fissa dimora sono state prelevate nelle strade e portate a forza all’ufficio di leva. “La polizia è venuta. Hanno visto una coda di gente in attesa di cibo, li hanno presi per la collottola, contro la loro volontà”, ha raccontato il responsabile dell’associazione caritatevole ortodossa Hangar della salvezza, raccontando che i ‘coscritti’ sono stati caricati su un autobus e portati al centro di reclutamento. Secondo testimonianze raccolte da ...