Ultime Notizie – Delitto Macchi | a Binda 303mila euro per ingiusta detenzione

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La Corte d’Appello di Milano, quinta sezione penale, oggi ha depositato l’ordinanza con la quale ha accolto l’istanza di riparazione perproposta da Stefano“con riferimento al periodo di custodia in carcere subito nel procedimento penale relativo all’omicidio diLidia, avvenuto nel gennaio 1987”. All’uomo, assolto in via definitiva, “è stata liquidata a titolo di indennizzo la somma di 303.277,38”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

La prenotazione della IV dose è possibile per tutti i soggetti di età superiore ai 12 anni sul portale di Poste Italiane; per ragioni organizzative il libero accesso è da riservarsi alle3 ore ...TEMI: bambina persa bambina persa udine bambina udinefriuliudine polizia udineBambina di 7 anni si perde in centro a Udine, soccorsa e riportata dalla madre ...(Fanpage.it) L’ha invocata pochi giorni fa: una grande manifestazione per la pace. L’ha ribadita anche nelle ultime ore, cercando di coinvolgere anche gli elettori di centrodestra: Giuseppe Conte sta ..."Intere città europee potrebbero congelare durante il picco di freddo invernale", ha dichiarato il direttore di Gazprom, Aleksey Miller, riproponendo l'allarme gelo in Europa. "Nessuno può garantire c ...