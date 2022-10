Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 9 126 contagi e 10 morti A Milano città 924 nuovi casi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sono 9.126 ida Coronavirus, 12 ottobre 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 10. Nelle24 ore sono stati processati 43.706 tamponi con un tasso di positività del 20,8%. Aumentano i ricoverati non in terapia intensiva, che salgono a 1.101, 61 in più di ieri, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 14, uno in meno di ieri. In provincia disono stati registrati 2.356, 924 dei quali a. Nelle altre province: 829 a Bergamo, 1.163 a Brescia, 750 a Como. A Cremona sono stati rilevati 311, a Lecco 391, a ...