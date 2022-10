Ultime Notizie – Berlusconi a Palazzo Madama per la registrazione da senatore

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il leader di forza Italia Silviosi è recato oggi in Senato per le operazioni dida. Ad accogliere il Cav, Annamaria Bernini, capogruppo azzurro a. Il leader di Forza Italia dopo aver espletato le pratiche per laha quindi lasciato. Nessuna dichiarazione ma un saluto con la mano a chi lo chiamava da dietro le transenne e ai giornalisti in attesa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Come prenotare la quarta ... ecco quello che devi sapere, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Come prenotare la quarta ... ecco quello che devi sapere, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 12 ottobre. DIRETTA LEGGI ANCHE: Gli aggiornamenti e le ultime novità di Snapchat Una volta provato è possibile scattare una foto per mostrarla ai propri amici, ma è possibile anche aggiungere al carrello e acquistare il ...È stata una colpa, per le vittime sotto le macerie del crollo, non esser usciti di casa dopo due scosse di terremoto molto forti che seguivano uno sciame sismico che durava da mesi.