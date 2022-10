Ultime Notizie – B2B day 2022 | tutti i trend del marketing

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Idee nuove per un mercato nuovo, per riscrivere le regole di un settore che, a dispetto della sua natura, mette sempre più al centro le persone. È stato il cuore dell’edizionedel B2B Day, l’incontro annuale dei protagonisti italiani delbusiness-to-business organizzato dall’agenziaArena, che dopo due anni è tornato in presenza a Milano, mercoledì 12 ottobre, alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Proprio il titolo dell’edizione di quest’anno, ‘Faq yourplan’, esprime la necessità sia di sovvertire tutte le regole ormai obsolete di un settore profondamente trasformato, che di costruire delle nuove fondamenta rispondendo alle domande delle aziende: “IlB2B oggi vive un’evoluzione per cui diventa sempre più personificato: per questo parliamo di B2I, ...