Agenzia ANSA

"Se anche i russi decidessero di mettere in atto un attacco nucleare tattico, glisi fermeranno". Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia a Kiev, Pierfrancesco Zazo, riferendo di colloqui con vertici militari. "Vedo negliuna feroce determinazione, più ...Ma Oksana Leontieva in quell'ospedaleci è mai arrivata: la sua vita è finita in macchina, a un ... Secondo alcuni mediache stanno rilanciando la notizia, l'uomo sarebbe morto in guerra sei ... "Ucraini non si fermeranno nemmeno sotto attacco atomico" - Ultima Ora Dipende. Non ho intenzione di negoziare, e nessuno è pronto a farlo, con la Russia sull'Ucraina, sul mantenimento di parte dell'Ucraina. Quindi dipenderebbe in modo specifico da cosa vuole discutere», ...“Dipende da cosa vuole discutere” ha precisato. “Non ho intenzione di negoziare e nessuno è pronto a farlo con la Russia sull'Ucraina, sul mantenimento di parte dell'Ucraina”, ha spiegato il ...