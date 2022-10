Ucraina | Zaporizhzhia senza energia esterna | Polonia | perdita nell' oleodotto che porta petrolio dalla Russia all' Ue | Russia | otto arresti

Ore 10:06 - Filorussi, Kiev ha interrotto corrente centraleSecondo il capo dell'amministrazione comunale filorussa di Energodar Alexander Volga l'ha interrotto la fornitura di ...La centrale nuclearedi"ha perso tutta l'energia esterna per la seconda volta in cinque giorni": lo ha reso noto su Twitter il capo dell'Aiea Rafael Grossi, sottolineando che "le ripetute perdite di ...(Foto arcidiocesi di Leopoli) Anche il Santuario dell'Esaltazione della Santa Croce a Brzozdowce, nell'oblast di Leopoli, è stato colpito e danneggiato dai massicci attacchi missilistici russi del 10 ...Il presidente degli Emirati arabi uniti, sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha incontrato a San Pietroburgo il presidente russo Vladimir Putin con cui ha discusso della guerra in Ucraina e… Leggi ...