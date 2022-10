Ucraina | ponte Crimea | Mosca accusa intelligence Kiev | ' 8 arresti'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), 12 ott. (Adnkronos) - La Russia conferma l'arresto di otto persone in relazione all'esplosione di sabato mattina suldi Kerch e per l' "attacco terroristico" punta il dito l'militare die il suo numero uno. "Il servizio di sicurezza federale, insieme al comitato investigativo, hanno stabilito che l'organizzatore dell'attacco terroristico suldiè la Direzione principale didel ministero ucraino della Difesa, il suo capo Kyrylo Budanov, i suoi dipendenti e agenti - afferma l'Fsb secondo l'agenzia russa Tass - Sono stati arrestati cinque cittadini russi e altre tre persone fra cittadini die Armenia che hanno partecipato alla preparazione di questo crimine".

