Ucraina | Kiev | “Morti 63 380 soldati Russia da inizio guerra”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sarebbero 63.380 itra le fila dellarusse dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 63.380 uomini, 2.505 carri armati, 5.181 mezzi corazzati, 1.507 sistemi d’artiglieria, 355 lanciarazzi multipli, 182 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 268 aerei, 235 elicotteri, 3.927 autoveicoli, 15 unità navali e 1.129 droni. L'articolo proviene da Italia Sera.

