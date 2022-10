Ucraina | il nord della regione di Chernihiv è senza luce | Zelensky al G7 | Dialogo possibile solo con un leader diverso dallo Zar

RaiNews

"Dal 2021 l'e Turchia hanno instaurato un solido legame nella collaborazione industriale ... L'obiettivo di Erdogan è estendere il proprio controllo alla fascia di territorio del- ...L'per lui è un vermiciattolo da schiacciare e non si disturba, non si scomoda a negoziare ... Svezia, Russia non potrà partecipare a indagini suStream/ "Saranno riservate" RAMPINI SULL'... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 231 - Il momento dell'esplosione del ponte in Crimea - Il momento dell'esplosione del ponte in Crimea I ministri della Difesa della NATO, riuniti a Bruxelles giovedì e venerdì, ribadiranno che il sostegno all’Ucraina continuerà «se necessario» di fronte all’invasione russa, ma discuteranno anche di co ...La guerra in Ucraina giunge al 231esimo giorno. La pioggia di fuoco russa che si è abbattuta su Kiev e sul resto del Paese ha portato alla convocazione d'urgenza del G7, che ha condannato Mosca.