Ucraina | esercitazioni delle truppe di Zelensky ai confini con la Bielorussia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Secondo quanto riferito da Serhiy Naev, comandanteForze congiunte che ha partecipato all’addestramento, esiste un pericolo in quanto laè alleata di Putin nella guerra in. Anche se non ha ancora effettuato alcun intervento militare L'articolo proviene da Firenze Post.

Repubblica TV

Proprio grazie a lui sono stati organizzati già tre scambi di prigionieri tra Russia e, è stato sbloccato il trasporto del grano bloccato nei porti di Odessa dalla flotta russa ed è stato ...Un segnale arriva dal Kirghizistan , che ha deciso di annullare lecongiunte con la ... ma si tratta di un altro segnale di come la guerra instia cambiando gli equilibri in tutta ... Ucraina, esercitazioni dei soldati di Kiev vicino al confine con la Bielorussia KIEV – Il Tg europeo Euronews svela manovre dell’esercito ucraina ai confini con la Bielorussia, nel timore di un intervento di Lukashenko, Ma l’atto suona anche come l’ennesima provocazione. I ...Venti di guerra nucleare: dopo le minacce della Russia anche la Nato si prepara al peggio con una esercitazione di deterrenza. Intanto l’Occidente manda ulteriori armi in Ucraina. Con il rischio di ...