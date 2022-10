Uccisa di botte in casa | fermato il marito di Ilaria Maiorano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tarik El Ghaddassi è in stato di fermo, indiziato per omicidio volontario aggravato per la morte della moglie, la 41enne trovata cadavere ina Osimo con segni di percosse. Lo ha reso noto il suo legale Domenico Biasco, uscendo dalla stazione locale dei carabinieri, al termine di un interrogatorio in presenza della L'articolo proviene da Inews24.it.

