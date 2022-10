Turista per sempre | l’inedito di Wax | testo e significato

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)perè l'inedito che ha permesso a Wax Aiello di entrare a far parte della classe di Amici 22. Cosa dice nel? su Donne Magazine.

... trova il suo sviluppo concreto in una serie di itinerari pensati ad hocrisvegliare l'interesse dellocale e straniero. Tra gli itinerari proposti, merita menzione l'itinerario dedicato ...È il caso di un ragazzo di 17 anni che lo scorso luglio aveva partecipato ad una rapina ai danni di unsvizzerosottrarre all'uomo un Rolex . I malviventi erano entrati in azione all'...