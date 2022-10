Tumore al seno | un nuovo screening per migliorare la prevenzione

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ascoltare la voce delle donne per costruire proposte concrete per il miglioramento delloper ilal. E' l'obiettivo che Bayer si è posta insieme con l'associazione Europa Donna Italia e le società scientifiche di settore con l'obiettivo di promuovere la cultura dellae del corretto approccio alla cura. Se ne è parlato nel corso di un simposio organizzato da Bayer in occasione del 50° congresso della Società italiana di radiologia medica a Roma, al quale hanno partecipato, tra gli altri, Massimo Calabrese, presidente della sezionelogia della Sirm, Pietro Panizza, Primario Radiologia ad indirizzologico IRCCS Ospedale San Raffaele e Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia.In primo luogo è emersa la necessità di ...

Ho appena finito di girare il corto Come un fiore, su una donna che, dopo l'asportazione delper un, ha deciso di non farlo ricostruire, ed è bellissima. Bisogna accettarsi' Contro le ...Il Comune di Cervia aderisce alla Giornata Nazionale di sensibilizzazione sulalmetastatico e il 13 ottobre illuminerà di viola la fontana di piazza Garibaldi. Infatti i comuni per manifestare il proprio sostegno, illumineranno un monumento, una piazza o una via ...ROMA (ITALPRESS) – Ascoltare la voce delle donne per costruire proposte concrete per il miglioramento dello screening per il tumore al seno. E’ l’obiettivo che Bayer si è posta insieme con ...Torna la campagna di sensibilizzazione della Fondazione AIRC contro il tumore al seno e Magazzini Gabrielli conferma il suo impegno. Dal 13 al 26 ottobre, per il sesto anno consecutivo, presso le cass ...