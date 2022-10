Trento-Patras stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Eurocup 2022 2023 basket

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il, l’e le indicazioni per vedere intv Dolomiti Energia-Promitheas, sfida valida come prima giornata delladi. Comincia la campagna europea per la formazione di coach Molin, intenzionata a migliorare il deludente ultimo posto dello scorso anno. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 12 ottobre, con la partita che verrà trasmessa intv su Sky Sport Action, oltre che insu Sky Go ed Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà unatestuale aggiornata. SEGUI LATESTUALE SportFace.