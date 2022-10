Totti e Noemi non scherzano | l’ultimo dettaglio lascia tutti senza parole

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) FrancescoBocchi sembrano proprio fare sul serio.ha mandato in visibilio i fan: cos’è successo. La storia d’amore tra FrancescoBocchi è una delle più chiacchierate di quest anno. Infatti la bandiera della Roma hato Ilary Blasi per la giovane ed adesso unnon è L'articolo proviene da Inews24.it.

'FrancescoBocchi sono già arrivati all'anello' scrive il giornalista Valerio Palmieri su Chi. 'Una promessa giunta dopo dieci mesi d'amore 'ufficiali', che prelude a un futuro insieme ...Valerio Palmieri per 'Chi' FRANCESCOBOCCHI - DA CHI FrancescoBocchi sono già arrivati all'anello. In queste foto esclusive e, per certi versi, clamorose, vediamo, infatti, la coppia a cena al ristorante ...Francesco Totti fa sul serio con la nuova fidanzata Noemi Bocchi. Pare che i due andranno presto a convivere a Roma Nord. Non solo: sembra che l'ex calciatore abbia già regalato un prezioso anello all ...Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno sul serio: spunta l'anello al dito di entrambi! Le foto del settimanale CHI confermano l'ennesima svolta ...