Totti e Noemi escono allo scoperto | nuova casa | anelli di coppia e un regalo da capogiro

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Se qualche mese fa regnava il massimo riserbo, adesso Francesconon ha più bisogno di nascondersi. Da quando è sto lo scoop della rottura con Ilary Blasi, l’ex numero dieci ha iniziato ad uscire conBocchi senza più preoccuparsi delle telecamere. In queste ore sono spuntate nuove foto in cui si evidenzia un dettaglio assai importante, così come la notizia dellaabitazione die undache avrebbe fatto allafiamma.: spuntano glidiIn queste ore, il settimanale Chi ha immortalato Francescoin compagnia diBocchi mentre trascorrono del tempo in un ristorante di Roma. ...

Leggi anche >Bocchi, in tribunale la nuova compagna di: 'parte lesa' in un processo 'Due anni senza di te' Francescoera molto legato a suo padre Enzo e in queste ore, attraverso i ...Bocchi, la nuova compagna di Francesco, è arrivata questa mattina a piazzale Clodio dove è in programma un'udienza di un procedimento che la vede parte offesa. Il Tribunale, accogliendo la ...Una lista e interminabile lista di beni preziosi che Totti e Ilary Blasi si accusano a vicenda di aver sottratto all'altro ...Sarebbe stata avvista Noemi Bocchi a piazzale Clodio, colta mentre entrava nel famoso Tribunale romano. Sembra che la nuova fiamma di Francesco Totti, ex capitano della Roma e soprattutto da poco lasc ...