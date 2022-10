Tottenham-Eintracht Francoforte | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida traed, valida per la quarta giornata del gruppo D. Sfida equilibrata non solo dopo lo 0-0 maturato nella gara di andata in Germania, ma anche per gli stessi punti in classifica dopo tre giornate (4) a due lunghezze dal primo posto. La compagine inglese ha cominciato nel migliore dei modi battendo 2-0 il Marsiglia in casa, per poi subire una sconfitta a Lisbona con lo stesso risultato ad opera dello Sporting. Per il passaggio agli ottavi è tutto aperto: gli Spurs vogliono tornarci dopo l’ultima qualificazione nell’edizione 2019/20, quando poi subirono l’eliminazione ad opera del Lipsia. In Premier League, intanto, ilè terzo in classifica a quattro punti dall’Arsenal capolista. Anche ...