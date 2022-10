Toscana vaccinazioni | parte | il 14 ottobre | quella antinfluenzale Ordinate oltre 1 milione di dosi | spesa oltre 10 milioni di euro

Venerdì 14 ottobre partiranno leper le altre categorie, eseguite dai medici di medicina generale, che già da giorni hanno iniziato a ricevere le prenotazioni, o per i bambini con ...Venerdì 14 ottobre partiranno leper le altre categorie, eseguite dai medici di medicina generale, che già da giorni hanno iniziato a ricevere le prenotazioni, o per i bambini con ...La protezione indotta dal vaccino si attiva circa due settimane dopo la somministrazione e dura fino a sei od otto mesi, per poi decrescere ...Al momento in Toscana risultano pertanto 48.677 positivi ... Intanto parte la campagna antinfluenzale. Possono vaccinarsi gratuitamente le persone che hanno compiuto almeno sessanta anni oppure ...