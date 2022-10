Torna Il Commissario Montalbano su Rai1 | ma senza 4K | trama de La Gita a Tindari in onda il 12 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Continua l’appuntamento con Il, ma stavolta4K. Dopo aver riproposto le prime quattro puntate in altissima definizione,inaugura un nuovo ciclo di repliche del suo cavallo di battagliando al vecchio formato. Stasera 12andrà inla puntata La, trasmessa per la prima volta nel 2001, e tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. La puntata si apre con l’omicidio di Nenè Sanfilippo, un picciotto di 21 anni, freddato da un colpo di pistola mentre apriva il portone di casa. Qualche ora dopo si presenta in commissariato Davide Griffo (interpretato da Tony Palazzo), preoccupato perché non ha più notizie dei suoi genitori. Vuole l’autorizzazione a forzare la porta ...