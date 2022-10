Torino – Juventus probabili formazioni e Tv

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Gara valida per la decima giornata della Serie A 22/23. occasione d’oro per gli uomini di Juric, per la prima volta dopo tanti anni è ilad arrivare leggermente favorito contro i rivali cittadini. I bianconeri stanno vivendo una crisi profondissima, il punto più basso dell’era post Calciopoli.si giocherà sabato 15 ottobre alle ore 18:00 presso lo stadio Olimpico Grande. Come arrivano le squadre? I granata hanno pareggiato contro l’Empoli per 1-1 nell’ultimo turno di campionato. Risultato però bugiardo, perché gli uomini di Juric hanno dominato ampiamente la partita. Il grande problema di questa squadra è la concretezza in fase offensiva, ma questo è sempre stato un difetto delle squadre allenate da Juric. Tuttavia è giusto ribadire una cosa: ilha una ...

Commenta per primo Laè appena atterrata all'aeroporto didi rientro dalla trasferta di champions in Israele. Il club sbarcato a Caselle si dirigerà immediatamente verso il J Hotel dove prenderà il via il ......per primo Laè in crisi nera , tanto da far vergognare il suo presidente. Per non parlare dei tifosi, che da inizio stagione non credono ai loro occhi per quanto sta avvenendo a, fra ...Riccardo Maspero è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Maspero ha indossato la maglia granata dal 2000 al 2003 e attualmente è un allenatore. Con lui, autore ...Dopo aver vissutto anni del tutto bui in quel di Milano con l'Inter, Joao Mario si sta finalmente prendendo la sua rivincita col Benfica ...