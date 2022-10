Top 5 news 12 10 2022 - ore 18 | De Rossi | il contenzioso Leao-Sporting e il mercato della Roma

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Torna l’appuntamento con le Top 5di Calcio.com. Focus sulle stelle portoghesi:e Ronaldo, protagonisti in campo e fuori....

TUTTO mercato WEB

Nella Coppa del Mondo 2022 che si svolgerà nel ricchissimo Qatar, ci saranno molti giocatori di talento in lizza per il titolo di migliori al mondo. Tuttavia, ci sono alcuni giocatori che si ...È alla fine arrivato l'esito degli esami strumentali che ha effettuato stamane Paulo Dybala, dopo l'infortunio riscontrato nel match che ha visto la Roma contrapposta al Lecce domenica scorsa. La ... TOP NEWS Ore 13 - Disastro Juve, le reazioni del day after. Le ultime su Barça-Inter