Tonali - Bennacer | Pioli e il gruppo | Milan | tre motivi per sorridere

Altro k.o. per il Milan in Champions League. La squadra di Stefano Pioli cade in casa contro il Chelsea per 2 - 0 con i gol di Jorginho su rigore ...... 34' pt Aubameyang MILAN (4 - 3 - 3): Ttruanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández (35' st Ballo - Touré), Kruni,(17' st Pobega),, Díaz (37' st Dest), Giroud (17' st Rebic), Leão (35' ...6,5 Tatarusanu Il portiere di Champions, per gli infortuni autunnali di Maignan, non sfigura sul palcoscenico, parando tutto il parabile. 6 Kalulu L'eclettico di difesa trova i meccanismi del terzino.