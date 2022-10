The Gorge | Anya Taylor-Joy protagonista

La lanciatissima Anya Taylor - Joy si è aggiunta al cast di, il nuovo misterioso film diretto da Scott Derrickson . Archiviato con successoBlack Phone , l'acclamato regista di Doctor Strange è pronto per rituffarsi in un nuovo progetto, e nel ...La vincitrice del Golden Globe Anya Taylor - Joy si prepara ad affiancare Miles Teller nel nuovo progetto di Scott Derrickson, un action romance prodotto da Skydance intitolato. La trama e la natura dei personaggi al momento sono top secret, ma è notizia dell'ultima ora l'acquisto del progetto da parte di Apple Original Films.è descritto come una "...The brightly colored leaves and earthy scent of autumn might best be taken in with your feet tucked inside a sturdy pair of shoes. Westmoreland County and the Laurel Highlands have plenty of spots for ...Another park named for a landmark natural feature, Quechee State Park is where to admire the jaw-dropping Quechee Gorge. At 50 m (165 ft), this is the deepest gorge in Vermont. The Ottauquechee River ...