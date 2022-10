Terremoto L' Aquila | verdetto shock del Tribunale civile | ' Vittime non lasciarono case dopo le scosse'

- Ridotti i risarcimenti del 30% ai familiari di alcune delle vittime, per concorso di colpa. Il processo civile riguardava il crollo di un palazzo del centro storico, 24 le persone morirono sotto le ...'Voglio anche io il 30% di responsabilità'. E' la scritta che campeggiava sui cartelli nel sit - in tenuto oggi al Parco della Memoria a L', che ricorda le 309 vittime del sisma 2009, per protestare contro la sentenza del Tribunale civile che ieri, per quanto concerne la tragedia di via Campo di Fossa, dove il crollo di un palazzo ...(Adnkronos) – “Voglio anche io il 30% di responsabilità”. E’ la scritta che campeggiava sui cartelli nel sit-in tenuto oggi al Parco della Memoria a L’Aquila, che ricorda le 309 vittime del sisma 2009 ...Aldo Scimia, che ha perso la madre nel sisma del 6 aprile 2009, commenta la sentenza del tribunale civile aquilano che ha stabilito la corresponsabilità del 30% di alcune delle 24 vittime dei crolli i ...