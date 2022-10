Terremoto | il giudice taglia i risarcimenti alle vittime | sono state incaute

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Una sentenza che insiste su ferite ancora aperte ed è destinata a far discutere quella del tribunale civile dell'Aquila. IlMonica Croci ha accolto la richiesta di risarcimento da parte dell'Avvocatura dello Stato verso i proprietari degli appartamenti del palazzo di via Campo di Fossa a l'Aquila dove, la notte del 6 aprile 2009 morirono 24 persone per il crollo dovuto al sisma. Ma il tribunale ha riconosciuto una "corresponsabilità" dei ragazzi morti pari al 30% perchè ha ritenuto siano stati imprudenti a non uscire dopo la seconda scossa. Il contenzioso. Dopo la tragedia gli eredi delleavendo dalla loro parte perizie che attestavano irregolarità in fase di realizzazione dell'immobile e una "grave negligenza del Genio civile nello svolgimento del proprio compito di vigilanza sull'osservanza delle norme poste dalla legge vigente, in ...