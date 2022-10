Terremoto 2009 | sentenza shock | vittime colpevoli al 30% perchè rimaste a dormire

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L'Aquila - Lo ha stabilito il Tribunale civile dell'Aquila disponendo il risarcimento solo parziale per i familiari di alcune persone morte nel crollo di un palazzo in via Campo di Fossa il 6 aprileCondanna sì al risarcimento, ma solo parziale, perché una porzione della colpa, per quanto accaduto, è da attribuire alle stesse. Il Tribunale civile dell'Aquila, giudice Monica Croci, ha accolto la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di alcuneper il crollo del palazzo di via Campo di Fossa a L'Aquila, avvenuto neldel 6 aprile. Costruzione di sei piani sotto cui persero la vita in 29. Il giudice ha condannato a risarcire il costruttore dell'edificio e i suoi eredi e i ministeri chiamati in causa, ossia Infrastrutture e Interno. La colpa degli eredi, per ...