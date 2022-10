Tentato omicidio a Roma | ingrana la marcia e tenta di investire l’amante del marito

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Non poteva credere ai suoi occhi, non riusciva a capire come ilavesse potuto tradirla e farlo con una prostituta di 35 anni. Ma anziché parlare con lui, chiedere spiegazioni e decidere se perdonare o chiudere per sempre quel rapporto, lei ha pensato bene di sfogare tutta la sua rabbia contro la rivale,dell’uomo. E hadi investirla per ben due volte, come se quella fosse l’unica soluzione. Incontradele la investe I fatti, come riporta Il Messaggero, sono avvenuti il 15 maggio scorso, in via Ostuni, a. Era qui che la donna aveva deciso di aspettare, sotto casa,per parlare di suo. Quando ha visto la ragazza, però, non è riuscita a controllarsi, a tenere a freno la sua ...