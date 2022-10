Tennis | Torneo Cluj - Napoca Bronzetti eliminata al primo turno

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La riminese si è arresa all'esordio in tre set all'ungherese Galfi ROMA - Quinto ko consecutivo all'esordio per Lucia, uscita subito di scena anche nel "Transylvania Open by Verdino", WTA ...

La riminese si è arresa all'esordio in tre set all'ungherese Galfi ROMA - Quinto ko consecutivo all'esordio per Lucia Bronzetti, uscita subito di scena anche nel "Transylvania Open by Verdino", WTA ...Lucia Bronzetti esce di scena al primo turno delWTA 250 di Cluj - Napoca 2022 (cemento indoor). La romagnola è costretta a cedere in rimonta contro l'ungherese Dalma Galfi , che ha la meglio con lo score di 4 - 6 6 - 2 6 - 4 dopo quasi due ...La riminese si è arresa all'esordio in tre set all'ungherese Galfi ROMA (ITALPRESS) - Quinto ko consecutivo all'esordio per Lucia Bronzetti, ...Al torneo di Firenze i giudici di linea, i raccattapalle, e tutto lo staff e l’organizzazione dell’evento avrà un abbigliamento d’eccezione. Per la prima volta infatti U.S. Polo Assn. si affaccia nel ...