Tennis in Carrozzina | Mazzei ancora campione italiano | è la 18esima volta

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Torino –diinsenza sosta dal 2000 al 2016, per 17 anni consecutivi. Poi la pausa di cinque, per una carenza di stimoli che l’ha allontanato dalla racchetta. Quindi il ritorno: inatteso persino per lui, sorprendente, ma soprattutto vincente, alla Fabian, il fenomenodel wheelchairche domenica al Centro Sisport Mirafiori di Torino ha scritto un’altra pagina importante della sua storia da leggenda, laureandosinazionale di singolare per la diciottesima. Magari il titolo non sarà stato gratificante come altri, ma di certo è il più imprevedibile, perché il 49enne bolognese di Granarolo con l’attività agonistica aveva detto basta da un pezzo, dopo aver partecipato ...

l'appuntamento in cui la campionessa italiana delsvelerà momenti difficili e apici della ... cimentandosi con spada, fioretto e. Alle 18 in biblioteca 'La mia Islanda su di un pedale'...... l'appuntamento in cui la campionessa italiana delsvelerà momenti difficili e apici della ... cimentandosi con spada, fioretto e. Alle 18 in biblioteca "La mia Islanda su di un pedale"...Brescia. Nel 2020 il titolo in doppio, con Alberto Saja e Ivano Boriva. Nel 2021 quello del singolare, grazie al primo. Nel 2022 entrambi i successi, ...