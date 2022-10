Tennis | Australian Open Tiley ' Presenza Djokovic dipende da governo'

Il direttore degliOpen non esclude un ritorno di Djokovic a Melbourne, ma è ben consapevole che il tennista serbo, dopo l'espulsione dello scorso anno perché non vaccinato, ha un divieto ...Nella stagione in corso, Djokovic ha vinto di nuovo Wimbledon, ma è stato costretto a rinunciare agliOpen e agli US Open a causa del suo status di non vaccinato.Novak Djokovic "adorerebbe" poter giocare il prossimo Australian Open a gennaio, ha fatto sapere il direttore del torneo del Grande Slam Craig Tiley, esortando il giocatore e le autorità del paese a l ...Novak Djokovic "adorerebbe" poter giocare il prossimo Australian Open a gennaio, ha detto fatto sapere il direttore del torneo del Grande Slam Craig Tiley, esortando il giocatore e le autorità del pae ...