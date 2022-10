Temporali in arrivo | allerta meteo in Campania da mezzanotte

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Un avviso diinè stato emanato dalla Protezione civile regionale per l’dia partire da questa notte. La protezione civile della regione ha emanato un avviso diindi colore Giallo valido a partire dallafino alle 23.59 di domani, giovedì 13 ottobre. Su tutta

Un vortice ciclonico in progressivo avvicinamento da ovest colpirà nella giornata di domani il centro - sud, portando piogge eanche di forte intensità soprattutto sulle regioni meridionali. L'Aeronautica Militare ha infatti emesso un avviso di fenomeni intensi per la giornata di domani. Vediamo il comunicato: ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido a partire dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, giovedì 13 ottobre. Su tutta la Campania ...Nel weekend e almeno fino al 19 ottobre torneranno temperature calde con punte fino a 32 gradi. Le previsioni nel dettaglio ...Riceviamo e pubblichiamo la denuncia dell'associazione Fuori Binario in merito ad un episodio accaduto oggi alla stazione di Paola ...