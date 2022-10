Taranto | parcheggio del siderurgico | incendio | distrutte tre auto di lavoratori Ipotesi | doloso

Un incendio la notte scorsa è divampato neldella portineria D dell'ex Ilva di, dove 3 auto si sono incendiate appartenenti a dipendenti del siderurgico. Tutte hanno riportato danni ingenti. Sul posto sono intervenuti i ......) all'Uscita N. 6 - Matera Nord Stadio Settore Ospiti. Dopo la salita di Via San Vito, proseguire dritto su Via Marconi per circa 100 m. Girare a sinistra, sarà indicato ilOspiti ...In un incendio divampato la notte scorsa nel parcheggio della portineria D dell’ex Ilva di Taranto, sono andate a fuoco tre auto appartenenti a dipendenti del siderurgico. Tutte hanno riportato danni ...L'accaduto è stato riportato da fonti sindacali, che continuano a chiedere al Prefetto di Taranto l'istituzione di un tavolo per risolvere ...