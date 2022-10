Sydney Sweeney sarà la protagonista di The Caretaker

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L'attricecontinua ad allungare la lista dei suoi impegni: dopo Barbarella è stato annunciato il film Thecontinua a ottenere ruoli dae, poche ore dopo l'annuncio chela star della nuova versione di Barbarella, ha aggiunto ai titoli che la vedranno impegnata sul set anche The. Il progetto è un adattamento del racconto breve scritto da Marcus Kliewer che verrà prodotto da Universal Pictures. Nel team della produzione ci saranno anche Michael Bay e Brad Fuller della Platinum Dunes, in collaborazione con Scott Glassgold di Ground Control., oltre a essere la star,coinvolta come produttrice di The ...

