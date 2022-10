SUZUKA 2003 | IL SESTO MONDIALE DI SCHUMACHER TRA I BRIVIDI

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Di tutti i mondiali conquistati da Michaelal volante della Ferrari, quello che arriva il 12 ottobreè forse il più complesso e tribolato di tutti. Dopotutto ormai il circus della Formula Uno era abituato a vedere una rossa sfrecciare davanti a tutte le rivali: nel 2000, dopo 21 anni,aveva infranto il digiuno prolungato della scuderia di Maranello dopo un avvincente duello con la McLaren di Mika Hakkinen, che nelle due annate precedenti aveva puntualmente rovinato la festa al popolo ferrarista. Ma i due successivi titoli erano arrivati letteralmente in carrozza: netto il dominio nella stagione 2001 (con matematica arrivata ad agosto, in Ungheria), piuttosto pronunciato quello del 2002, con una vettura semplicemente superiore alla media. Ilsulla carta si presentava come l’annata ...

SNAI Sportnews

Si torna in Giappone, nella casa della Honda. Particolarmente amato per la sua particolare forma, qui si sono decisi titoli e consumate battaglie come quella tra Senna e Prost o Hakkinen e Schumacher.Nel 2002 la Renault torna in Formula 1 come casa indipendente, a capo Flavio Briatore. L’articolo Formula 1, Suzuka 2006: scontro aperto tra Schumacher e Alonso proviene da Footballnews24.it Alonso Su ...