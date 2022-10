Superare la Cina | contenere la Russia Ecco la nuova Strategia di sicurezza nazionale di Biden

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La“è l’unico Paese che ha l’intenzione di rimodellare l’ordine intere, sempre più, ha il potere economico, diplomatico, militare e tecnologico per portare avanti questo obiettivo”, scrive Joenelladi, appena pubblicata. Ogni presidente ha il compito di mettere per iscritto il proprio approccio alle questioni più urgenti e di lungo periodo, e questo documento segue l’Interim National Security Strategic Guidance diffusa nel marzo 2021. Nel frattempo c’è stata l’invasione russa dell’Ucraina, e il regime di Putin torna al centro dei pensieri dell’amministrazione Usa, come un pericolo attuale da “”. “Gli Stati Uniti non permetteranno alla, o a qualsiasi potenza, di ...

Sette del Corriere della Sera

L'aggravio sui prezzi non puòun certo livello: se accade questo, per gli acquirenti ...dumping ambientale vista la crescente importazione di prodotti cartari da Paesi extra UE (come la) ......(76,2%), India (78,3%), Indonesia (62,6%), Kenya (76%), Messico (66%) e Filippine (71,9%). I ...è che gli ultimi sette anni sono stati i più caldi mai registrati e rischiamo davvero dii ... «Nuova normalità» e «superare in curva»: Xi (ri)scrive il futuro della Cina Pubblicato il documento che stabilisce gli obiettivi strategici degli Usa. La Russia un pericolo attuale da contenere, ma ...In tutta Europa, nasceranno meno bambini che nella sola Nigeria. In Europa, “al ritmo in cui stanno andando le cose, la popolazione sarà dimezzata prima del 2070, con ...