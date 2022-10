«Strappai Stoichkov alla Bulgaria dei militari | mettevano la vodka nello yogurt alle 8 del mattino»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Josep Maria Minguella è l’uomo che ha portato Maradona Messi, Ronaldo il Fenomeno, Rivaldo e Romario al Barcellona. El Mundo lo ha intervistato. E tra mille aneddoti ha raccontato anche la trattativa più pazza della sua lunga carriera da dirigente blaugrana, quella per il bulgaro Hristo. “Era mezzo sconosciuto e ha fatto una carriera sensazionale. Un essere umano eccezionale. Sono stato di recente ine, quando lo confronto con il Paese che conoscevo, sembra incredibile. C’era il governo comunista di Zhivkov e nessuno poteva uscire. Il primo calciatore che sono riuscito a portare via è stato Lubo Penev, al Valencia, ma conè stata una telenovela. La prima cosa da capire è che stavi negoziando con ie incontrare un presidente in un ufficio non è la stessa cosa che incontrare diversi ...