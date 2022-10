Stop alle manovre congiunte | Putin umiliato ancora | qui cambia tutto

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L'ex impero sovietico inizia a traballare. Un segnale arriva dal Kirghizistan, che ha deciso di annullare le esercitazionicon la Russia. Le grandimilitari, dal nome che oggi suona beffardo "Fratellanza indistruttibile 2022", si sarebbero dovute tenere sul suo territorio fra il 10 e il 14 ottobre, con la partecipazione dei russi e cinque paesiati. Il motivo sono i recenti scontri al confine con il Tagikistan, ma si tratta di un altro segnale di come la guerra in Ucraina stiando gli equilibri in tutta l'area. "Dov'era la 'fratellanza indistruttibile' quando i nostri villaggi erano attaccati da un membro della nostraanza?", ha detto alla Cnn il vice premier kirghiso, Edil Baisalov, riferendosi all'attacco tagiko denunciato dal suo paese a metà settembre. ...

