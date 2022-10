STOP alla “Tampon Tax” | IVA azzerata sugli assorbenti femminili compostabili

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Al via il 17 ottobre l’iniziativa presso le sedi di Tavagnacco e di Feletto della Farmacia comunale Aliquota IVAe ulteriore scontonelle due sedi della Farmacia comunale di Tavagnacco. È questo il risultato di una mozione presentata in consiglio comunale dconsigliera di minoranza Emanuela Ausili e votata all’unanimità da tutto il Consiglio. Malgrado l’IVA su questi prodotti sia stata ridotta dLegge di bilancio (dal 22% al 10 o al 5%), il Consiglio Comunale e la Farmacia comunale hanno inteso promuovere un ulteriore ritocco verso il basso, prevedendo prezzi calmierati e promozionali sui prodotti igienici, quali gliigienici. ...

La Repubblica

Tutte queste ragioni ci spingono quindi ad aderire anchemanifestazione promossa dal ... I prezzi alle stelle di gas e luce, aziende costrette a chiudere i battenti, lodi forniture di alcune ...... questa volta però Raspadori e Simeone hanno copertogrande la sua assenza, permettendo al ... Rispetto a Cremona però non ci sarà Rrahmani, costretto a un lungo(si rivedrà solo a gennaio) per ... Covid, Bassetti: "Spero che lo stop alla quararantena sia tra i primi provvedimenti del governo" L’iniziativa, che prenderà il via lunedì 17 ottobre, prevede uno sconto immediato alla cassa pari all’aliquota dell’IVA oltre ad uno sconto promozionale sui prodotti indicati e questo per tutti i ...Annuncio vendita Dacia Sandero 0.9 TCe 12V TurboGPL 90CV Start&Stop Ambiance usata del 2015 a Empoli, Firenze nella sezione Auto usate di Automoto.it ...