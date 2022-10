Stefano De Martino in lacrime | “La mia paura più grande…” straziante situazione

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)Decome non lo avete mai visto: l’ex ballerino di Amici si è spogliato di tutte le sue fragilità e ha raccontato quali sono le sue debolezze e la sua più grande. Le sue parole hanno stupito tutti. Vediamo cosa ha detto esattamente. In un’intervista per Vanity Fair con Mario Manca, il grande amore di Belen Rodriguez ha raccontato a cuore aperto la sua vita, parlando del lavoro che vorrebbe fare il figlio, Santiago, ma anche delle sue paure più grandi. “Santi è quello che decide cosa vedere in casa: noi ci adeguiamo a lui. La cosa bella è che siamo passati dai cartoni a Stranger Things. È grande, i nostri interessi si stanno incontrando, e questa cosa è divertente. È molto curioso, al momento sogna di fare l’animatore per la Pixar: ogni volta che vede un film o una serie come questa si chiede ...