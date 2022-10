Statali | premi più alti se l' ufficio della pubblica amministrazione risparmia energia | ecco come funziona

ilmessaggero.it

Le azioni di efficientamento energetico nella Pubblica amministrazione potranno rientrare tra i criteri per attribuire il cosiddetto 'dividendo di efficienza', introdotto nel 2009 da Renato Brunetta , ...Le azioni di efficientamento energetico nella Pubblica amministrazione potranno rientrare tra i criteri per attribuire il cosiddetto 'dividendo di efficienza', introdotto nel 2009 da Renato Brunetta , ... Statali, premi più alti se l'ufficio della pubblica amministrazione risparmia energia. Come funziona Le azioni di efficientamento energetico nella Pubblica amministrazione potranno rientrare tra i criteri per attribuire il cosiddetto «dividendo di efficienza», introdotto nel 2009 ...Le azioni di efficientamento energetico nella Pubblica amministrazione potranno rientrare tra i criteri per attribuire il cosiddetto «dividendo di efficienza», introdotto nel 2009 ...