Stallo e scontro per cariche e governo. Salvini sfida Meloni per la presidenza del Senato

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) C'è chi, come Berlusconi e, fa i vertici a due in villa per dimostrare che c'è un asse fermo e intenzionato ad alzare il prezzo fino all'ultimo secondo utile. E c'è lei, la premier in pectore, ...

E' loche più pesa nella war room di Giorgia Meloni. Ecco che non è passato inosservato ieri l'incontro in mattinata con il ministro dell'Economia Daniele Franco. "Siamo nell'ambito dell'...Meloni incassa il no di tanti tecnici Un tesoro da mezzo miliardo Sul ministero dello Sport èVezzali - Malagò ...C’è chi, come Berlusconi e Salvini, fa i vertici a due in villa per dimostrare che c’è un asse fermo e intenzionato ad alzare il prezzo fino ...La leader ora pensa a Giorgetti, ma Salvini prende tempo. Scontro sul Senato e su Ronzulli Berlusconi non molla: "Giorgia, elencami gli statisti del tuo ...