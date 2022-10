Spal | Tacopina | «Contento di avere scelto De Rossi»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Le parole di Joea margine della presentazione di Desulla panchina della: «Sapevo sarebbe diventato un allenatore» Joeha parlato a margine della presentazione di Daniele Desulla panchina della. Di seguito le sue parole. «In tredici anni di carriera qui in Italia, non sono mai stato così felice di presentare un allenatore come lo sono oggi. Deè il nostro nuovo allenatore ed è un mio caro amico, sonodi questa scelta. Ero convinto diventasse allenatore e questo mi riempie di gioia. Quando Daniele ha concluso il corso di Coverciano, ero convinto che prima o poi sarebbe diventato allenatore e oggi questo è accaduto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

