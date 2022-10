Spal | la conferenza di De Rossi | «Fare l’allenatore è complicato | ma non ho paura»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’ex giocatore della Roma ha preso parola nellastampa di presentazione come tecnico dellaDaniele De, ex giocatore della Roma, ha parlato nellastampa di presentazione da allenatore della. Di seguito riportiamo le sue parole.– «Ho incontrato un’umanità incredibile a Ferrara. Ho 30 anni di carriera ma comunque ho avuto un po’ di: entrare in uno spogliatoio nuovo fa sempre un certo effetto. Tacopina mi parlava di lavorare come allenatore con lui quando giocavo, spero di ripagare questa fiducia. E’ come quando passi dalle elementari alle medie, cambi edificio, amici e speri che ti stiano simpatici. Mio padre fa questo lavoro da tutta la vita. So cheè ...