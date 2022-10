Spada Assolombarda | «Nuovo San Siro progetto vincente per tutti»

La Svolta

Un passo importante per rafforzare la competitività e la resilienza europea': commenta così su Twitter Alessandro, presidente di, a margine della sua visita all'azienda Tecnoprobe ...Cosi, su Twitter, Alessandro, presidente di, a margine della sua visita all'azienda Tecnoprobe di Agrate Brianza, unico produttore italiano e secondo a livello mondiale di Probe ... Ultimo'ora: Pnrr: Spada (Assolombarda), 'bene ok Ue a fondi per costruire in Italia impianto Stm' Nel centro di ricerca nascono le schede-sonda per testare i microprocessori. Tecnici specializzati al lavoro in due linee coperte dal segreto industriale ...«Buona notizia annunciata da Ursula Von der Leyen: via libera dell’Unione Europea ai fondi per la costruzione in Italia dell’impianto di ...