Sono rimasti a letto | risarcimento ridotto | terremoto L' Aquila | la sentenza indigna

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) È anche un po' colpa delle vittime semorte nel. È la shoccante tesi emersa dalladel giudice del tribunale civile dell'Monica Croci che ha quindii risarcimenti. "È fondata l'eccezione di concorso di colpa delle vittime, costituendo obiettivamente una condotta incauta quella di trattenersi a dormire nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile. Concorso che tenuto conto dell'affidamento che i soggetti poi defunti potevano riporre nella capacità dell'edificio di resistere al sisma per essere lo stesso in cemento armato e rimasto in piedi nel corso dello sciame sismico da mesi in atto, può stimarsi nella misura del 30 per cento". Ergo, si prosegue, "la responsabilità per ciascun Ministero è del 15 ...