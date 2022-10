Sondaggi politici Swg | solo per il 25% il Governo durerà tutta la legislatura

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Gran parte degli elettori di Pd, M5S e Azione/IV vuole un’opposizione dialogante Manca pochissimo alla formazione del nuovo. Come in ogni altra occasione simile sono in corso trattative serrate sugli incarichi da assegnare. Non è una novità. E la cosa non meraviglia del resto neanche gli italiani. Secondo gli ultimidi Swg la maggioranza relativa, il 46%, pensa che i contrasti nel centrodestra, che pur ci sono, saranno alla fine gestiti con successo da Giorgia Meloni.il 34% crede che la formazione delsarà travagliata a causa dei litigi tra alleati. Non lo pensa neanche la maggioranza degli elettori di partiti di opposizione. Ancora meno, però, il 20%, quelli che credono che nel centrodestra vi sia molta coesione e spirito di ...