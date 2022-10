Sondaggi politici elettorali oggi 12 ottobre 2022 | il 25% degli italiani pensa che Governo Meloni durerà 5 anni

Leggi su tpi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)12– “Le trattative e i confronti tra i partiti della maggioranza si stanno svolgendo in maniera serrata e presto dovrebbe essere risolto il rebus della composizione del prossimo. L’intesa non sembra semplice ma secondo la percezione prevalente i contrasti tra i partner del centrodestra rientrano nell’ordinario e soltanto per 1 rispondente su 3 (e metàelettori dei partiti di opposizione) sono ingestibili”. A sostenerlo è il report su uno di SWG effettuato tra il 3 e il. “Per quanto riguarda gli incarichi di– si legge ancora nella nota di ...