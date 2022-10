Sondaggi politici di oggi | vola il Governo Meloni | bene M5S | affonda PD

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Questa settimana vediamo come di consueto le variazioni nelle intenzioni di voto degli Italiani rispetto alo politico elettorale di sette giorni fa. Come sempre prendiamo come riferimento idi La 7 realizzati da SWG per capire quali partiti godano di maggior successo al momento. Inoltre vediamo anche delle interessanti risposte ad uno di True Data sulla composizione del futuroe sulla fiducia risposta nel futuro premir. Ultimielettorali:, M5S vicino al PD Il partito del futuro Premier Giorgiacontinua a crescere dopo due settimane dal voto, e raggiunge il 27,5% dei conensi guadagnando un altro 0,7% in questa settimana. I suoi alleati ...